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        Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

        Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:43
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        Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
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        Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda dün kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Berkay P. (16), sevk edildiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Aynı kazada ağır yaralanan Hasan E'nin (17) tedavisi Tokat Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kent merkezinde 10 Şubat'ta, Eray T'nin kullandığı 60 FK 559 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay P. yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarpmış, kazada ehliyetsiz sürücü Berkay P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan E. ağır yaralanmıştı. Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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