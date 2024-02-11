Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Kent merkezinde 10 Şubat'ta, Eray T'nin kullandığı 60 FK 559 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay P. yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarpmış, kazada ehliyetsiz sürücü Berkay P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan E. ağır yaralanmıştı. Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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