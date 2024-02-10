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        AK Parti'li Sırakaya: Kariyer planlaması yapan başkana bu millet oy verir mi

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "5 yıllık görev süresi içinde şehrinin derdi ile dertlenmeyip, kendisine siyasi kariyer planlaması yapan belediye başkanlarına bu millet oy verir mi?" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:30
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        AK Parti'li Sırakaya: Kariyer planlaması yapan başkana bu millet oy verir mi
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        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "5 yıllık görev süresi içinde şehrinin derdi ile dertlenmeyip, kendisine siyasi kariyer planlaması yapan belediye başkanlarına bu millet oy verir mi?" dedi.

        AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tokat merkez ve ilçelerindeki belediye başkan aday tanıtımı toplantısı, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyit Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer ve partililer katıldı.

        Burada partililere seslenen Sırakaya, "31 Mart'ta sandık süreci başlıyor. Bu sandık sürecinde şimdi muhalefet partisi vatandaşın karşısına geçerek oy istiyor. Peki ben vatandaşlarıma soruyorum. Bu süreç içerisinde kendisine verilmiş olan 5 yıllık görev süresi içinde şehrinin derdi ile dertlenmeyip, kendisine siyasi kariyer planlaması yapan belediye başkanlarına bu millet oy verir mi? Bu süreç içerisinde hiçbir şekilde vatandaşın derdi ile dertlenmeyip, şehrine su baskınları olduğu süreç içerisinde, şehrinin hiç bir sorunları ile ilgilenmeyenlerle bu milletin yol yürümesi asla mümkün olmayacaktır. Biz şehrimizin müdavimi oluruz, şöhretimizin değil. Biz kentimizin müdavimi oluruz, kendimizin değil. Biz hesap veren bir anlayışın temsilcisi oluruz, hesap yapan değil" dedi. 

        Sırakaya'nın konuşmasının ardından Tokat merkez ve ilçelerin 26 belediye başkan adayının tanıtımı yapıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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