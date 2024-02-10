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        Almus'ta çevre temizliği yapıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:10 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:16
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        Almus'ta çevre temizliği yapıldı
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        Tokat'ın Almus ilçesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

        Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığıyla Valilik bünyesinde çalışan işçiler, Ormanevleri ve Almus Baraj Gölü kenarlarında bulunan çöpleri topladı.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Sayın Vali'mizin başlatmış olduğu Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizin çıkışından Almus HES yolu üzeri, Ormanevleri ve baraj gölü kenarlarının çevre temizliğini yaptık. Bu çalışmalarımız sürecek." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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