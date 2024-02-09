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        Niksar'da kullanılmayan köy okulundaki yangın hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:37
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        Niksar'da kullanılmayan köy okulundaki yangın hasara yol açtı
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        TOKAT(AA)- Tokat'ın Niksar ilçesinde kullanılmayan köy okulundaki yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar köyünde kullanılmayan okul binasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında okul binasında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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