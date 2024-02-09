Niksar'da kullanılmayan köy okulundaki yangın hasara yol açtı
TOKAT(AA)- Tokat'ın Niksar ilçesinde kullanılmayan köy okulundaki yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar köyünde kullanılmayan okul binasında yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında okul binasında hasar oluştu.
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