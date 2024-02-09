Tokat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Ezebağ köyünde Nazmiye Pak'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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