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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:09 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:11
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
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        AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sırakaya, TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yapımı devam eden cami inşaatını gezdi, daha sonra Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Sırakaya, Yılmaz'a başarılar diledi.

        Ziyarete AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer de katıldı.

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