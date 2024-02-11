Erbaaspor - Karaköprü Belediyespor: 0-0
STAT: Erbaa İlçe
HAKEMLER: Batuhan Bayar, Göker Erel, Osman Korkmaz
ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun, İbrahim Kaya, Alperen (Dk.46 Emirhan), Mahmut (Dk. 90 Erçin), Hüseyin, Oğulcan, Aykut (Dk. 66 Tahsin)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Muhammed, Nuri, Muhammed Raşit Şahingöz, Sabit, Yavuz (Dk. 28 Doğacan), Ali Sinan (Dk. 86 İbrahim Halil Talay), Metin Yüksel (Dk.90+1 Safa), Umut Dilek, Berkcan, Emre, Mücahit
SARI KARTLAR: Oğulcan, Mehmet Tosun (Erbaaspor) - Doğacan, Metin Yüksel (Karaköprü Belediyespor)
TFF 3´üncü Lig 3´üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasınad ağırladığı Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
26´ncı dakikada yaşanan sakatlık sonrası Erbaasporlu futbolcular topu taca gönderdi. Karaköprü sağ kanattan Berkcan ile taç atışı kullandı. Yaşanan sakatlık sonrası rakibin topu kendilerine vermesini bekleyen Erbaasporlu Erdi caza sahası içinde topu eline alınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut topu auta attı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Tokat / Erbaa - İbrahim UĞUR
2024-02-11 17:34:31
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.