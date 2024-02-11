Erbaaspor - Karaköprü Belediyespor: 0-0

26´ncı dakikada yaşanan sakatlık sonrası Erbaasporlu futbolcular topu taca gönderdi. Karaköprü sağ kanattan Berkcan ile taç atışı kullandı. Yaşanan sakatlık sonrası rakibin topu kendilerine vermesini bekleyen Erbaasporlu Erdi caza sahası içinde topu eline alınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut topu auta attı.

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