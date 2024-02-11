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        Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        –Tokat'ta otomobil ve traktörün çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 21:22 Güncelleme: 11.02.2024 - 21:22
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        Tokat'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        –Tokat’ta otomobil ve traktörün çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

        Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde aynı yöne giden Ali Sarıbaş (20) idaresindeki 60 DT 746 plakalı otomobil ile Rıza Gün (68) idaresindeki 60 AE 215 plakalı traktör çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle yan yatan traktörün sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı traktör sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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