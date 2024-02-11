Tokat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.P. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkisinde B.Y'nin kullandığı 60 NM 421 plakalı minibüs ile M.P. idaresindeki 52 ABA 911 plakalı otomobil çarpıştı.

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