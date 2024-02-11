Tokat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkisinde B.Y'nin kullandığı 60 NM 421 plakalı minibüs ile M.P. idaresindeki 52 ABA 911 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.P. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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