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        Tokat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:15 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:30
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        Tokat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkisinde B.Y'nin kullandığı 60 NM 421 plakalı minibüs ile M.P. idaresindeki 52 ABA 911 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.P. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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