Tokat'ta iki gözü görmeyen kadın ameliyatla tek gözü görmeye başladı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde yapılan ameliyatla iki gözünde de görme yetisi bulunmayan hastanın bir gözü görmeye başladı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde yapılan ameliyatla iki gözünde de görme yetisi bulunmayan hastanın bir gözü görmeye başladı.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, daha önce Ankara'da takipleri yapılan hasta, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Kılıç'a başvurdu.
Yapılan muayenenin ardından her iki gözünde de ileri derecede görme sorunu tespit edilen Kılıç, ameliyata alındı.
Yapılan başarılı ameliyat sonrası hastanın sağ gözü, tekrar görmeye başladı.
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