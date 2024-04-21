Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı

Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı.

Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı yapıldı.

Evlerine giremeyen vatandaşlar, AFAD, jandarma, komando ekiplerince kurulan çadırlarda kalıyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ihtiyacı olan tüm vatandaşlara çadır dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Biz artık hayatın normalleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da değerlendirmeleri yapacağız. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı hiçbir hususu elden geldiğince bırakmamaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.