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        Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı

        Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:49
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        Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı
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        Tokat'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı.

        Sulusaray ilçesinde 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı yapıldı.

        Evlerine giremeyen vatandaşlar, AFAD, jandarma, komando ekiplerince kurulan çadırlarda kalıyor.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ihtiyacı olan tüm vatandaşlara çadır dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Biz artık hayatın normalleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da değerlendirmeleri yapacağız. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı hiçbir hususu elden geldiğince bırakmamaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.

        Ailesiyle birlikte çadırda kalan Fatma Öz, evlerine depremler sebebiyle giremediklerini dile getirerek, "Devlet bize çadır verdi, yeme, içme imkanları...Yardım kuruluşları geldi, AFAD, Kızılay, UMKE onların sayesinde halkımız yiyecek içecek ihtiyaçlarını gideriyor. Devletimiz sağ olsun her zaman yanımızda, her türlü imkanları sunuyor. Allah başımızdan eksik etmesin böyle bir devleti." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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