Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Ü. idaresindeki 60 ACA 748 plakalı otomobil, Musapınarı mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan F.Ü. ve T.Ü. yaralandı
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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