Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 21'inci yılında babası Recep Yazıcıoğlu'nu anlattı:

EKBER TÜRKOĞLU - "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasını vefatının 21'inci yılında özlemle andı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde babasının valilik yaptığı Tokat'a belediye başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, kendisi için Tokat Belediye Başkanlığı görevinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Babası Recep Yazıcıoğlu'nun 1984 yılında Tokat'a vali olarak atandığını belirten Yazıcıoğlu, "Tokat'ta 5 yıl görev yaptı. Daha sonra başka illerde valilik görevinde bulundu. İnsanlara dokunmuş, hoş bir seda bırakmış. Yıllar sonra evladı olarak Tokat'a tekrar hizmet etme şansı bulduk. O kadar anlamlı ve güzel olmuştu ki..." ifadesini kullandı.

Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Tokat'a geldiğimden itibaren birçok arkadaşa da söyledim. Rahmetliyi çok çok daha fazla özler olduk çünkü her gittiğim yerde babamla alakalı anılar depreşiyor. Yaşamasını çok arzulardım. Akıl alacağım, fikir alacağım, tecrübesinden faydalanacağım zamandayım ama onu iyi gözlemlediğime, onu iyi anladığıma inanıyorum. Toplumun her kesimi ile barışık, her kesime kucak açan Recep Yazıcıoğlu'nun anlayışıyla sağcısı, solcusu, Alevi'si, Sünni'si hiç fark etmeden herkesi kucaklayarak bir hizmet anlayışı ortaya koyacağız."