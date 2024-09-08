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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 21'inci yılında babası Recep Yazıcıoğlu'nu anlattı:

        EKBER TÜRKOĞLU - "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasını vefatının 21'inci yılında özlemle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 08.09.2024 - 11:08
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        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 21'inci yılında babası Recep Yazıcıoğlu'nu anlattı:
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        EKBER TÜRKOĞLU - "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasını vefatının 21'inci yılında özlemle andı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde babasının valilik yaptığı Tokat'a belediye başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, kendisi için Tokat Belediye Başkanlığı görevinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Babası Recep Yazıcıoğlu'nun 1984 yılında Tokat'a vali olarak atandığını belirten Yazıcıoğlu, "Tokat'ta 5 yıl görev yaptı. Daha sonra başka illerde valilik görevinde bulundu. İnsanlara dokunmuş, hoş bir seda bırakmış. Yıllar sonra evladı olarak Tokat'a tekrar hizmet etme şansı bulduk. O kadar anlamlı ve güzel olmuştu ki..." ifadesini kullandı.

        Tokat'a geldiğinden beri çok duygulu, çok anlamlı şeylerle karşılaştığını dile getiren Yazıcıoğlu, "Bu sorumluluk ve ağırlık, sırtımda bir yük ama rahmetliden çok şey öğrendiğimin farkındayım. Tokat'a hizmet etmek çok anlamlı ve güzel." dedi.

        Babasının son görev yeri olan Denizli Valiliğine atanınca büyük heyecan ve hevesle işe başladığını dile getiren Yazıcıoğlu, "Müthiş bir tecrübeydi, yılların birikimi vardı. Orada 7 ay gibi görevde bulunma süresi oldu. Sonrasında bir trafik kazası... Son günümüz benim için anlamlı." diye konuştu.

        Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Tokat'a geldiğimden itibaren birçok arkadaşa da söyledim. Rahmetliyi çok çok daha fazla özler olduk çünkü her gittiğim yerde babamla alakalı anılar depreşiyor. Yaşamasını çok arzulardım. Akıl alacağım, fikir alacağım, tecrübesinden faydalanacağım zamandayım ama onu iyi gözlemlediğime, onu iyi anladığıma inanıyorum. Toplumun her kesimi ile barışık, her kesime kucak açan Recep Yazıcıoğlu'nun anlayışıyla sağcısı, solcusu, Alevi'si, Sünni'si hiç fark etmeden herkesi kucaklayarak bir hizmet anlayışı ortaya koyacağız."

        - "Rahmetlinin Tokat yılları, altın dönem olarak tarihe geçti"

        Yazıcıoğlu, babasının her yıl anılmasının kendisi için anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kıymetlilerimizi yaşarken çok iyi anlamak, izlemek ve taktir etmek gerekli. Rahmetlinin soy ismine ve bıraktığı mirasa büyük sorumluluğumuz var. Rahmetlinin kemiklerini sızlatmadan bıraktığı muhteşem hoş sedayı, idarecilik anlayışına uygun hareket ederek vatandaşlarımıza hizmet edeceğim. Devlet adamlığı ortaya koyacağınız vizyon için her kesimle uyumlu şekilde çalışmak, rahmetlinin misyonuydu. Bu misyonu devam ettireceğiz. Rahmetlinin soyundan geliyoruz, onun ismini taşıyoruz. Adaletli ve hakkaniyetli bir yönetim oluşturmaya çalışıyoruz. Rahmetlinin Tokat yılları, altın dönem olarak tarihe geçti. İnşallah bu 5 yıllık süreç de yine Tokat'ın altın yılları olarak güzel olacak."

        Vali Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Yazıcıoğlu, Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valilik yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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