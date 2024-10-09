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        Almus'ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Tokat'ın Almus ilçesinde, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:34 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:37
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        Almus'ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Almus İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince, Cumhuriyet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerine trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

        Programda konuşan Kaymakam Emre Çömen, "Öğrencilerimizin okula gidiş gelişlerinin emniyetli bir biçimde olması için çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek maksadıyla böyle bir eğitim programı düzenledik." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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