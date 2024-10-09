Almus'ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Programda konuşan Kaymakam Emre Çömen, "Öğrencilerimizin okula gidiş gelişlerinin emniyetli bir biçimde olması için çocuklarımıza trafik kurallarını öğretmek maksadıyla böyle bir eğitim programı düzenledik." dedi.

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