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        Dayısını bıçaklayarak öldürdü (3)

        BABAVE OĞLU TUTUKLANDITokat'ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Yanar, babası Ömer Yanar ve olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 09.10.2024 - 21:20
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        Dayısını bıçaklayarak öldürdü (3)
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        BABAVE OĞLU TUTUKLANDI

        Tokat’ta dayısını bıçakla öldüren Muhammet Ali Yanar, babası Ömer Yanar ve olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Ali Yanar ve babası Ömer Yanar tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınan annesi Gülay Y. ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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