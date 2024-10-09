Tokat'ta haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat T.S.A, haciz işlemi için Erbaa ilçesindeki bir iş yerine gitti.
İş yerindeki A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T, avukat T.S.A'yı görevini yapmasını engelleyerek darbetti.
Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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