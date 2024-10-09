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        Tokat'ta haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:35 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:35
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        Tokat'ta haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde haciz için gittiği iş yerinde avukatı darbettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat T.S.A, haciz işlemi için Erbaa ilçesindeki bir iş yerine gitti.

        İş yerindeki A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T, avukat T.S.A'yı görevini yapmasını engelleyerek darbetti.

        Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, A.A, B.A, K.A.A. ve Ş.T'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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