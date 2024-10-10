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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Arısu ve Karadere köylerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:15
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        Almus Kaymakamı Çömen'den köy ziyareti
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Arısu ve Karadere köylerine ziyarette bulundu.

        Çömen, Almus Özel İdare Müdürü Ebubekir Sözkesen, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Selahattin Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer ile KÖYDES Projesi kapsamında Arısu köyündeki parke yol yapımı ile Karadere köyündeki su sorununun çözümü için yürütülen çalışmaları inceledi.

        Çömen, köy ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl KÖYDES projesinde ihale ettiğimiz işler, belirlediğimiz takvime göre ilerliyor. İnşallah kış ayları gelmeden tüm yol çalışmalarımız zamanında bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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