Almus Kaymakamı Çömen, özel harekat polislerini ziyaret etti

Emre Çömen, "İlçemizin huzur ve güvenliği için çalışan özel harekat polislerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaymakam Çömen, Almus İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

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