Almus Kaymakamı Çömen, özel harekat polislerini ziyaret etti
Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede görev yapan özel harekat polislerini ziyaret etti.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçede görev yapan özel harekat polislerini ziyaret etti.
Kaymakam Çömen, Almus İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri ile bir araya gelerek sohbet etti.
Emre Çömen, "İlçemizin huzur ve güvenliği için çalışan özel harekat polislerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.
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