        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli beyaz patates "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:33
        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli beyaz patates "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

        Bölge insanının geçim kaynaklarının başında yer alan beyaz patates, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce 2016'da tescillenerek "Başçiftlik beyazı" ismini aldı.

        İlçe genelinde yaklaşık 500 dönüm alanda mayıs ayının ortalarında ekimi yapılan patates, eylül ayının sonlarında hasat ediliyor. İlçede bu yıl dönüm başına verimin 1,5 ton civarında olması bekleniyor.

        Patates ekimi yapan Cemil Kesici, AA muhabirine, "’Bugün Başçiftlik Beyaz'nın hasadı için tarlamızdayız. Bölgemizde ekimi yapılan patatesten dönüm başına 1 ila 1,5 ton arası verim beklemekteyiz. Ürünlerimizi çevre il, ilçe ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne satmaktayız. Başçiftlik beyazı, rengi beyaz, nişasta oranı yüksek, lezzetli bir patatestir." dedi.

