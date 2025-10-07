Tokat Kebabı denetimlerini geçen firmalara yetki belgeleri verildi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 yılında başlatılan çalışmalar sonrasında, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescili alınan Tokat Kebabında 2025 yılı denetimleri tamamlandı.

Denetlenen işletmelere satış yetki belgeleri verildi.

Komisyon, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Belediyesi ve Tokat Tarım Orman Müdürlüğü’nden katılım sağlayan temsilcilerden oluşturuldu.

Eylül ayı boyunca ziyaret edilen işletmelerde, kebap için kullanılan malzemelerin kalitesi, kullanılan etin menşei, kebap ocağının standartlara uygunluğu, pişirme tekniği, hijyen ve coğrafi işaret tescilinde belirtilen şekil ve şartlara uygun olup olmadığı gibi hususlar denetlendi.

Eylül ayında tamamlanan denetimler sonrasında, işletmelere Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan satış yetki belgeleri teslim edildi.

Mutfaklarında Tokat Kebabı pişiren ve satış yetki belgesine sahip olmak isteyen Tokat ile birlikte yurt genelindeki tüm işletmelerin, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olsun ya da olmasın denetim talebinde bulunabilecek.