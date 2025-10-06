Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.K. (67) idaresindeki 60 KD 720 plakalı traktör, Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki E.K. (52) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
