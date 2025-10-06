Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:56 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.K. (67) idaresindeki 60 KD 720 plakalı traktör, Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki E.K. (52) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bir kişi tartıştığı komşusunu silahla öldürdü
        Tokat'ta bir kişi tartıştığı komşusunu silahla öldürdü
        Bahçe sınırı kavgasında komşusu tarafından öldürüldü
        Bahçe sınırı kavgasında komşusu tarafından öldürüldü
        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı
        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı
        Tokat'ta tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
        Tokat'ta tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı
        Husumetlisinin otomobilini kundakladı; o anlar kamerada
        Husumetlisinin otomobilini kundakladı; o anlar kamerada
        TRT Genel Müdürü Sobacı'dan AK Parti Tokat Milletvekili Arslan'a ziyaret
        TRT Genel Müdürü Sobacı'dan AK Parti Tokat Milletvekili Arslan'a ziyaret