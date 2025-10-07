Habertürk
        Ankara'da tüneldeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

        Ankara'da tüneldeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

        Ankara Keçiören'de Erbakan Bulvarı tünelinde, kardeşinin "kız meselesi" husumeti nedeniyle buluştuğu Bekir Kulaksız'ı pompalı tüfekle öldürüp Burak Y.'yi yaralayan Satılmış İzzet İliman yakalandı ve tutuklandı. Aracı kullanan İrfan G. adli kontrolle serbest kaldı, Burak Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:34
        Tünel cinayeti zanlısı tutuklandı
        Ankara'dada tünelde otomobilden indirdiği Bekir Kulaksız'ı (19) pompalı tüfekle öldürüp, onun arkadaşı Burak Y.'yi (19) de yaralayan Satılmış İzzet İliman (24) tutuklandı.

        Keçiören ilçesinde önceki akşam saatlerinde Satılmış İzzet İliman, arkadaşı İrfan G.'nin (23) kullandığı otomobile aldığı Bekir Kulaksız ve Burak Y. ile tartışmaya başladı. İliman, Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde otomobili durdurup, aşağıya indirdiği Bekir Kulaksız ve Burak Y.'ye yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. İliman ve İrfan G., kaçtı. Bekir Kulaksız, hayatını kaybederken, yaralanan Burak Y., hastaneye kaldırıldı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Satılmış İzzet İliman'ın, erkek kardeşi B.İ.'nin (21) kız meselesi nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız ve onun arkadaşı Burak Y. ile buluştuğu ve çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi. İliman ve arkadaşı İrfan G.'nin 2'şer farklı konuda suç kayıtlarının olduğu ifade edildi.

        Hayatını kaybeden Bekir Kulaksız ve yaralı Burak Y.'nin de suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

        Olay sonrası kaçan Satılmış İzzet İliman ve İrfan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Satılmış İzzet İliman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken İrfan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #Keçiören
        #Bekir Kulaksız
        #tünel cinayet
