        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bir kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Tokat'ta tavuk yiyen kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:54
        Tokat'ta bir kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta tavuk yiyen kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 6. Sokak Yükseliş Sitesi'ndeki evinde 70 yaşındaki Mehmet Eryılmaz, tavuk yedikten sonra rahatsızlandı.

        Eşi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

        Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Eryılmaz, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

