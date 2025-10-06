Tokat'ta bir kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta tavuk yiyen kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 6. Sokak Yükseliş Sitesi'ndeki evinde 70 yaşındaki Mehmet Eryılmaz, tavuk yedikten sonra rahatsızlandı.
Eşi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Eryılmaz, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
