Tokat'ta tartıştığı kişinin aracını ateşe veren zanlı gözaltına alındı

İddiaya göre, F.B. ile aralarında husumet bulunan M.A, dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen M.A, aracını evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen F.B, yanında bidonla getirdiği benzini arka camdan içeri döküp aracı ateşe verdi.

