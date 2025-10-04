Tokat'ta jandarma kontrolünden önce sürücü değişikliği dronla görüntülendi

Jandarma ekibince durdurulan araçta bulunan S.Y'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 700 lira para cezası uygulandı, diğer kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Araçta sürücü değişikliği yapılması, jandarmanın dronla yaptığı denetim sırasında fark edildi.

S.Y. araçtan inerek arka koltuğa geçti. Arka koltukta oturan kişi ise sürücü koltuğuna oturarak yoluna devam etti.

Alınan bilgiye göre, 60 HE 289 plakalı otomobili kullanan S.Y, jandarma ekiplerinin uygulama yaptığını fark edince yol kenarında durdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.