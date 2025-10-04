Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı

        Tokat'ta, Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta, Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Tokat Milli İrade Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Karşıyaka Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk, Filistin bayrakları ve pankartlarla Hıdırlık Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

        Vatandaşlar, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde bir süre bekleyerek slogan attı.

        Yürüyüşe katılan üniversite öğrencisi Filistinli Ahmet Zidan, AA muhabirine, 7 yıldır üniversite öğrenimi için Türkiye'de olduğunu söyledi.

        İsrail saldırılarının 2. yılına gireceğini belirten Zidan, "Bu saldırılar başladığından bu tarafa rahat uyku alamadım. Her haberi izlediğimde acı hissediyorum." dedi.

        Yürüyüşe Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, Kadın Kolları Başkanı Nurgül San, Tokat 1 No'lu Eğitim Bir-Sen-Şube Başkanı Şaban Ceylan ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Uygulamayı fark edince arkadaşı ile yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dron k...
        Uygulamayı fark edince arkadaşı ile yer değiştiren ehliyetsiz sürücü dron k...
        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesinden Müftülüğe ziyaret
        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesinden Müftülüğe ziyaret
        Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutu...
        Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutu...
        Almus Müftülüğü konferans düzenledi
        Almus Müftülüğü konferans düzenledi
        Yeşilyurt'ta DMD hastası Furkan Elmas için kermes düzenlendi
        Yeşilyurt'ta DMD hastası Furkan Elmas için kermes düzenlendi
        Başçiftlik Belediyesi asfalt yol çalışması yapıyor
        Başçiftlik Belediyesi asfalt yol çalışması yapıyor