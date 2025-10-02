Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Müftülüğü konferans düzenledi

        Almus Müftülüğünce konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Müftülüğü konferans düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almus Müftülüğünce konferans gerçekleştirildi.

        Almus Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi konferans salonunda, "Doğumunun 1500. Yıldönümünde Alemlere Rahmet Hz.Muhammed ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenledi.

        Konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Cami Müezzini Abdullah Kökten'in Kur'an-Kerim tilavetiyle başladı.

        İlçe Müftüsü Adem Akçelik'in açılış konuşmasının ardından Tokat Müftüsü Esat Yapıcı tarafından sunum yapıldı.

        Konferansa Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta DMD hastası Furkan Elmas için kermes düzenlendi
        Yeşilyurt'ta DMD hastası Furkan Elmas için kermes düzenlendi
        Başçiftlik Belediyesi asfalt yol çalışması yapıyor
        Başçiftlik Belediyesi asfalt yol çalışması yapıyor
        Komana Pontika Antik Kenti'nde Selçuklu dönemine ait üzengi bulundu
        Komana Pontika Antik Kenti'nde Selçuklu dönemine ait üzengi bulundu
        Almus Barajı'nda yetiştirilen alabalık ve somon balığı 5 ülkeye ihraç edili...
        Almus Barajı'nda yetiştirilen alabalık ve somon balığı 5 ülkeye ihraç edili...
        TOGÜ'de öğrencilere kahve ikram edildi
        TOGÜ'de öğrencilere kahve ikram edildi
        Niksar'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı kuyumcularla toplantı yaptı
        Niksar'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı kuyumcularla toplantı yaptı