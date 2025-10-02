Almus Müftülüğü konferans düzenledi
Almus Müftülüğünce konferans gerçekleştirildi.
Almus Fatıma-Tüz Zehra Külliyesi konferans salonunda, "Doğumunun 1500. Yıldönümünde Alemlere Rahmet Hz.Muhammed ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenledi.
Konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Cami Müezzini Abdullah Kökten'in Kur'an-Kerim tilavetiyle başladı.
İlçe Müftüsü Adem Akçelik'in açılış konuşmasının ardından Tokat Müftüsü Esat Yapıcı tarafından sunum yapıldı.
Konferansa Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
