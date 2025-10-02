Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Komana Pontika Antik Kenti'nde Selçuklu dönemine ait üzengi bulundu

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta bulunan Komana Pontika Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Selçuklu dönemine dair üzengiye (eyerin iki yanına asılı, ayağa destek sağlayan binicilik malzemesi) ulaşıldı.

        Giriş: 02.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:02
        Komana Pontika Antik Kenti'nde Selçuklu dönemine ait üzengi bulundu
        Kazı Başkanı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, Komana'da yürütülen kazı çalışmalarında Selçuklu dönemi katmanlarında seramik ve metal eşyaların yanı sıra çok sayıda hayvan kemiğine rastlandığını söyledi.

        Önceki yıllarda ulaşılan bitki kalıntıları ve hayvan kemikleri üzerinde detaylı çalışma yürütüldüğünü belirten Erciyas, "Selçuklu döneminde Komana Ovası'nda tarım ve hayvancılığa dair önemli veriler elde edildi. Bu çalışmalara göre Komana'da 13. yüzyılda alandaki hayvan kullanımı, en fazla koyun ve keçi, ikinci olarak sığır, üçüncü olarak da domuz türlerinin oluşturduğu memeli türlerine yönelim gösteriyor. Tavuk türünün kullanımı önemli ölçülerde gözlemlenirken, balıkçılık ve yaban tavşanını bunu dışında tutarsak avcılık daha az öneme sahip olarak gözlemlendi." dedi.

        Bu buluntuların yanı sıra Komana'da Selçuklu dönemine ait at kemiklerine de rastlandığını dile getiren Erciyas, alandan bugüne kadar bütüne yakın bir, parçalı olarak da birkaç at kafatası çıktığını anlattı.

        Bu yılki kazı çalışmalarının Komana'da at biniciliği konusundaki bilgilerini ileriye götürdüğüne işaret eden Erciyas, şunları kaydetti:

        "Selçuklu dönemine tarihlenebilen tabakalarda demir bir üzengi bulundu. Üzenginin ilk kullanımı Çin'de 4-5'inci yüzyıllara tarihlenmektedir. Anadolu'da örneklerine Osmanlı İmparatorluğu döneminde rastlanıyor. Komana'da bulunan üzenginin 13. yüzyıl tarihi ile oldukça sıra dışı ve bu kadar erken bir tarihte biricik örnek olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Komana'da atçılık, binicilik ve at yetiştiriciliğine dair verilere ulaşıldı. Özellikle Türklerin Anadolu'daki yerleşim hikayesini anlamak açısından önemli olabilecek bu buluntu, Komana'nın bu dönem için önemini bir kez daha vurgulamakta. Komana'da 2025 yılında ortaya çıkan at başı biçimdeki seramik kulp da Komana'da atın önemini vurgulayan diğer önemli bir buluntu olmuştur."

        - Komana Pontika Antik Kenti

        Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

        ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz bölgesinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

        Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

