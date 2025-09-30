Niksar'da arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Senaryo gereği binada mahsur kalan kişilerin yangın merdiveni ve itfaiye araçları yardımıyla güvenli şekilde tahliye edildiği tatbikatta öğrencilere olası afet ve acil durumlarda uygulanacak kurtarma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikata itfaiye ekipleri ile sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.