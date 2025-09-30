Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te asfaltlama çalışması yapılıyor

        Başçiftlik Belediyesi tarafından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Hürriyet caddelerinde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:03 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:14
        Başçiftlik'te asfaltlama çalışması yapılıyor
        Başçiftlik Belediyesi tarafından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Hürriyet caddelerinde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

        İlçe merkezinde trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı iki cadde üzerinde başlatılan çalışma sonrası her iki caddedeki üst yapı tamamlanarak hizmete açıldı.

        Başçiftlik Belediyesi Fen İleri Müdürü Ömer Osman Bayram, yaptığı açıklamada, üstyapı çalışmaları kapsamında ilçedeki birçok alanda kilit parke çalışmasını tamamladıklarını anlatarak, "Halen çalışmaların devam ettiği alanlarımız mevcut. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ile Hürriyet Caddesi üzerinde de sıcak asfalt çalışması yaptık. Kış ayından önce üstyapı ile alakalı tüm çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

