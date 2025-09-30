Niksar'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden denetim

Tokat'ın Niksar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile sabit ekiplerle asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Denetimde 9 motosiklet sahibine kask takmamak suçundan 18 bin 867 lira, 1 motosiklet sahibine ters istikamette araç kullanmaktan 9 bin 267 lira, 12 araç sahibine emniyet kemeri kullanmamaktan 11 bin 916 lira, 55 araç sahibine hatalı parktan 43 bin 692 lira idari para ceza uygulandı.

Ayrıca umuma açık iş yeri uygulaması kapsamında 4 kıraathane kontrol edildi, 50 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde toplam 69 araç kontrol edilip 180 kişinin GBT sorgusu yapıldı, toplam 113 bin 742 lira para cezası kesildi.