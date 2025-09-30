Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Niksar'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden denetim

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden denetim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

        Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile sabit ekiplerle asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Denetimde 9 motosiklet sahibine kask takmamak suçundan 18 bin 867 lira, 1 motosiklet sahibine ters istikamette araç kullanmaktan 9 bin 267 lira, 12 araç sahibine emniyet kemeri kullanmamaktan 11 bin 916 lira, 55 araç sahibine hatalı parktan 43 bin 692 lira idari para ceza uygulandı.

        Ayrıca umuma açık iş yeri uygulaması kapsamında 4 kıraathane kontrol edildi, 50 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

        Yapılan denetimlerde toplam 69 araç kontrol edilip 180 kişinin GBT sorgusu yapıldı, toplam 113 bin 742 lira para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"

        Benzer Haberler

        Mert'in motosikletle giderken yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 1 gözal...
        Mert'in motosikletle giderken yorgun mermiyle yaralanmasına ilişkin 1 gözal...
        Başçiftlik Belediyesi itfaiye aracı aldı
        Başçiftlik Belediyesi itfaiye aracı aldı
        TOGÜ'de "Unutkanlık! Yaşlılık mı, Hastalık mı?" konferansı düzenlendi
        TOGÜ'de "Unutkanlık! Yaşlılık mı, Hastalık mı?" konferansı düzenlendi
        Tokat'ta Denizli Caddesi modern görünüme kavuştu
        Tokat'ta Denizli Caddesi modern görünüme kavuştu
        Tokat'ta tarlalarda patates hasadı
        Tokat'ta tarlalarda patates hasadı
        Tokat'taki tarlalarda domates hasadı sürüyor
        Tokat'taki tarlalarda domates hasadı sürüyor