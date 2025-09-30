Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Niksar'da Gazze'ye yardım kampanyası başlatıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde Gazze'ye yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:36
        Niksar'da Gazze'ye yardım kampanyası başlatıldı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde Gazze'ye yardım kampanyası başlatıldı.

        Bir otelde düzenlenen toplantıya Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fazıl Gültekin, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, Niksar Ticaret Sanayi Odası Başkanı Vedat Ülker, iş insanları Nail Yılmaz ve Sadullah Karataş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Perçi, kampanya için emeği geçeceklere teşekkür etti.

        Gazze'ye yardım kampanyasının organizasyonu, İlçe Müftüsü Şahin ile iş insanı Karataş'ın sorumluluğuna verildi.

