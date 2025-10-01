Niksar'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı kuyumcularla toplantı yaptı

Dolandırıcılıkla mücadelede etkin ve verimli olabilmek için emniyet ve kuyumcular arasında ortak iletişim ağı oluşturulacağı kaydedildi.

Toplantıda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için emniyet ile kuyumcu esnafının koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürü Fazıl Gültekin, Asayiş Büro Amirliği personeli ile ilçede faaliyet gösteren kuyumcularla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.