Yeşilyurt'ta DMD hastası Furkan Elmas için kermes düzenlendi
Yeşilyurt'ta DMD kas hastası Furkan Elmas için " Furkan'a Umut Ol " kapsamında kermes düzenlendi
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen kermes, Merkez Camisi avlusunda gerçekleştirildi.
DMD kas hastası Furkan Elmas'a umut olmak amacıyla öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteğiyle açılan kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kermesten elde edilecek gelir, DMD hastası Furkan Elmas'ın tedavisi için kullanılacak.
