Başçiftlik Belediyesi asfalt yol çalışması yapıyor

Tokat'ta Başçiftlik Belediyesi, ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Üstyapı ve yol çalışmaları kapsamında Hürriyet Caddesi ve İhsan Şen Bulvarı'nda sıcak asfalt yol çalışması yapılıyor.

Yol yapım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Şaban Bolat, seçimler öncesinde eser ve gönül belediyeciliği yapacaklarını ifade ettiklerini anlatarak, "Bu kapsamda Şehit Aydoğan Aydın Caddesi'nden başlamak üzere Hürriyet Caddesi ve İhsan Şen Bulvarı dahil olmak üzere 1250 metre uzunluğunda, 10 bin 500 metrekare alanda sıcak asfalt döküm işlemini yapmaktayız. Yol yapım çalışmamız tüm Başçiftlik halkına, yolu kullanacak sürücülere konforlu ve rahat sürüş imkanı verecek. Başçiftlik halkına ve yolu kullanacak sürücü ve yolcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.