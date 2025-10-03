Habertürk
        Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesinden Müftülüğe ziyaret

        Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:02 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:02
        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesinden Müftülüğe ziyaret
        Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecileri, İlçe Müftüsü Murat Darılmaz'ı ziyaret etti.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban, müdür yardımcıları Emre Şen ve Neslinur Soydan Cınbız ile yapılan ziyarette, Darılmaz ile din görevlilerinin haftası kutlandı.

        Ziyarette, din hizmetlerinin Yeşilyurt'ta daha etkin ve verimli yapılabilmesi konularında istişarede bulunuldu.

        Müftü Darılmaz da ziyaretleri dolayısıyla Çoban ve beraberindekilere teşekkür etti.

