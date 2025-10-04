Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TRT Genel Müdürü Sobacı'dan AK Parti Tokat Milletvekili Arslan'a ziyaret

        TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:38
        TRT Genel Müdürü Sobacı'dan AK Parti Tokat Milletvekili Arslan'a ziyaret
        TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ziyaret etti.

        AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sobacı, TRT tabii'de yayımlanması planlanan ve çekimleri Tokat'ta devam eden "Onbeşliler" dizisinin setini ziyaret ederek, ilgililerle görüştü.

        Daha sonra AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ı ofisinde ziyaret eden Sobacı, bir süre sohbet etti.

        Arslan ve Sobacı, TRT'nin Tokat'ın kültürel, sanatsal ve turistik potansiyelini öne çıkaracak çalışmalar yapması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

        Tokat'ın tarihi ve kültürel değeri olan "Onbeşliler" temasının dizi projesi olarak hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Tokat'a yönelik bu tür projelerin desteklenmesinden ötürü hemşehrimiz olan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya bir kez daha şükranlarını sunuyorum. Tokat'ın ismini ve tarihi mirasını Türkiye geneline taşıyacak bu proje, şehre büyük tanıtım katkısı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

