Tokat'ta bir kişi tartıştığı komşusunu silahla öldürdü

Ağır yaralanan Yavuz, ambulansla kaldırıldığı Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bereketli beldesinde 75 yaşındaki İbrahim Karakoç, komşusu Bekir Yavuz'la (39) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu tabancayla ateş ederek öldürdü.

