Tokat'ta bir kişi tartıştığı komşusunu silahla öldürdü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu tabancayla ateş ederek öldürdü.
İlçeye bağlı Bereketli beldesinde 75 yaşındaki İbrahim Karakoç, komşusu Bekir Yavuz'la (39) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karakoç, tabancayla Yavuz'a ateş etti.
Ağır yaralanan Yavuz, ambulansla kaldırıldığı Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri İbrahim Karakoç'u gözaltına aldı.
