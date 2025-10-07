Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Artova'da eski asbestli su boruları değiştirildi

        Tokat'ın Artova ilçesinde eski asbestli su boruları, belediye tarafından değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artova'da eski asbestli su boruları değiştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Artova ilçesinde eski asbestli su boruları, belediye tarafından değiştirildi.

        Artova Belediyesi, Kaçaközü mevkisinden içme suyu depolara su taşıyan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen eski asbestli su borularının polietilen su boruları ile değişim işlemini tamamladı.

        Belediye Başkanı Ali Güner, yapılan işlemin hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizin en önemli sorunlarından birisi olan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen eski asbestli su borularını, yeni ve daha sağlıklı polietilen su boruları ile değiştirdik. Böylece ilçemizi daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanabileceği içme suyuna kavuşturduk. 1994 yılında yapılan 3 bin 500 metre uzunluğundaki su borularının değişimini tamamladık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Turhal'da hafızlığı tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
        Turhal'da hafızlığı tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
        Tokat'ta traktör tarlaya devrildi: 2 ağır yaralı
        Tokat'ta traktör tarlaya devrildi: 2 ağır yaralı
        Tokat'ta bir kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta bir kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta bir kişi tartıştığı komşusunu silahla öldürdü
        Tokat'ta bir kişi tartıştığı komşusunu silahla öldürdü
        Bahçe sınırı kavgasında komşusu tarafından öldürüldü
        Bahçe sınırı kavgasında komşusu tarafından öldürüldü