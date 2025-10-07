Artova'da eski asbestli su boruları değiştirildi

Tokat'ın Artova ilçesinde eski asbestli su boruları, belediye tarafından değiştirildi.

Artova Belediyesi, Kaçaközü mevkisinden içme suyu depolara su taşıyan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen eski asbestli su borularının polietilen su boruları ile değişim işlemini tamamladı.

Belediye Başkanı Ali Güner, yapılan işlemin hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizin en önemli sorunlarından birisi olan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen eski asbestli su borularını, yeni ve daha sağlıklı polietilen su boruları ile değiştirdik. Böylece ilçemizi daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanabileceği içme suyuna kavuşturduk. 1994 yılında yapılan 3 bin 500 metre uzunluğundaki su borularının değişimini tamamladık." dedi.