Turhal Atatürk Ortaokulunda Filistin ve Gazze temalı etkinlik

Okuma saatinde tüm branşlarda Filistin hakkında metinler okundu, görsel sanatlar dersinde ise Filistin temalı resimler yapılarak "Özgür Filistin" panosu oluşturuldu.

Turhal Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenci ve öğretmenler tarafından "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde "Gazze" yazısı ve balonlarla Filistin bayrağı oluşturuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.