Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Turhal Atatürk Ortaokulunda Filistin ve Gazze temalı etkinlik

        Tokat'ın Turhal ilçesinde "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal Atatürk Ortaokulunda Filistin ve Gazze temalı etkinlik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Turhal Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenci ve öğretmenler tarafından "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde "Gazze" yazısı ve balonlarla Filistin bayrağı oluşturuldu.

        Okuma saatinde tüm branşlarda Filistin hakkında metinler okundu, görsel sanatlar dersinde ise Filistin temalı resimler yapılarak "Özgür Filistin" panosu oluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Everest'te mahsur kalan 1000'den fazla kişi kurtarıldı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi

        Benzer Haberler

        Tokat Kebabı denetimlerini geçen firmalara yetki belgeleri verildi
        Tokat Kebabı denetimlerini geçen firmalara yetki belgeleri verildi
        Tokat'ta üniversite öğrencileri "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Gazze'ye d...
        Tokat'ta üniversite öğrencileri "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Gazze'ye d...
        Turhal'da hafızlığı tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
        Turhal'da hafızlığı tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
        Artova'da eski asbestli su boruları değiştirildi
        Artova'da eski asbestli su boruları değiştirildi
        Tokat'ta traktör tarlaya devrildi: 2 ağır yaralı
        Tokat'ta traktör tarlaya devrildi: 2 ağır yaralı
        Tokat'ta bir kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta bir kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı