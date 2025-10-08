Turhal'da Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi tanıtıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Yüksekokul öğrencilerine Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından TOGÜ Turhal Meslek Yüksekokulu öğrencilerine YEDAM'ın tanıtımı gerçekleştirildi.

YEDAM'ın tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılarına ile yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunduğu aktarıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat YEDAM olarak kumar bağımlılığı hakkında YEDAM görevlisi Elif Sevim Yılmaz bilgi verdi, YEDAM tanıtımını ise Klinik Psikiyatri İrem Kocabay yaptı.