        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'nün imkanlarından uluslararası araştırmacılar da yararlanıyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin (TOGÜ) güçlü laboratuvar altyapısı ile gelişmiş araştırma olanaklarının, yurt dışından gelen lisansüstü araştırmacılarında hizmetine sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:33
        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, hayata geçirilen uygulama kapsamında yabancı araştırmacılara üniversitenin laboratuvarının ve bilimsel imkanlarının açıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda ilk araştırmacı grubunun üniversiteye geldiği aktarılan açıklamada, "Cezayir’in köklü yükseköğretim kurumlarından Ferhat Abbas Setif 1 Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatima Benchikh ve Prof. Dr. Hassiba Benabdallah, Houari Boumediene Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Assist. Prof. Dr. Soumia Merah ile Mohamed Boudief USTO-Oran Üniversitesi doktora öğrencileri Halima Lazreg ve Sadli Houssam Eddine Mustapha, bilimsel çalışmalar yürütmek üzere Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde araştırmalarına başladı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, araştırmacıların Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile bir araya gelerek sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yılmaz da üniversitenin bilimsel altyapısını küresel araştırmacılarla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını, üniversitenin bilimsel üretimini artırmak ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek için araştırma olanaklarını tüm bilim insanlarının kullanımına açmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

