Tokat'ta çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında traktör kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hayri Bal'a ait traktörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında traktör kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.