        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:27
        Tokat'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        D.Ö. idaresindeki 41 DC 184 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında M.Ç. yönetimindeki 71 AAT 406 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile D.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

