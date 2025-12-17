Erbaa'da karla mücadele çalışması yapıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışı sonrası Erbaa İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışı sonrası Erbaa İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.
Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte, İlçe Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun mesai harcadı.
Ekipler, ulaşımın aksamaması için yayla geçiş yolları ve köy yollarında eş zamanlı çalışma yürüttü. Başta Gökbel, İleboydu, Sancar ve Hodaypınar yayla geçiş yolları olmak üzere, Alan, Şükür, Ortaköy, Beykaya, İkizce, Ustamehmet, Kuzköy, Yurtalan, Akgün, Tandırlı, Ermeydanı, Madenli, Engelli ve Kurtuluş bölgelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.
Ekipler, hızlı ve koordineli şekilde sahaya çıkarak ana arterler ve köy yollarını kapanmadan açtı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.