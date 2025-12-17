Erbaa'da karla mücadele çalışması yapıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışı sonrası Erbaa İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte, İlçe Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun mesai harcadı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için yayla geçiş yolları ve köy yollarında eş zamanlı çalışma yürüttü. Başta Gökbel, İleboydu, Sancar ve Hodaypınar yayla geçiş yolları olmak üzere, Alan, Şükür, Ortaköy, Beykaya, İkizce, Ustamehmet, Kuzköy, Yurtalan, Akgün, Tandırlı, Ermeydanı, Madenli, Engelli ve Kurtuluş bölgelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, hızlı ve koordineli şekilde sahaya çıkarak ana arterler ve köy yollarını kapanmadan açtı.