        Tokat'ta depremde hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören minare, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Tokat'ta depremde hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören minare, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Niksar merkezli dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, Kümbetli Köyü Camisi'nin minaresinin hasar gördüğü tespit edildi.

        Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi. Minare, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra bağlanan çelik hasat vinçle çekilerek yıkıldı.

        Kaymakam Kadir Perçi, yıkım sırasında vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek "Risk oluşturan minare, kontrollü şekilde yıkılarak tehlike ortadan kaldırıldı. Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları ilçe genelinde titizlikle sürdürülüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Gazze'de kum fırtınası
        Gazze'de kum fırtınası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta depremde hasar alan cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
        Tokat'ta depremde hasar alan cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
        Atalarının develerle gittiği umre yolculuğunu onlar motosikletleri ile yapt...
        Atalarının develerle gittiği umre yolculuğunu onlar motosikletleri ile yapt...
        Tokat Belediyesi ekipleri mezarlıklarda bayram öncesi bakım çalışması yapıy...
        Tokat Belediyesi ekipleri mezarlıklarda bayram öncesi bakım çalışması yapıy...
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğündeki depremin merkezi Pınarbeyli havadan görüntülend...
        Tokat'ta 5,6 büyüklüğündeki depremin merkezi Pınarbeyli havadan görüntülend...
        Prof. Dr. Koçbulut, merkez üssü Niksar olan depremi değerlendirdi
        Prof. Dr. Koçbulut, merkez üssü Niksar olan depremi değerlendirdi
        Depreme merkezinde yakalanan uzmanı, depremi anlattı Niksar depremine yakal...
        Depreme merkezinde yakalanan uzmanı, depremi anlattı Niksar depremine yakal...