Tokat'ta depremde hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören minare, kontrollü şekilde yıkıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören minare, kontrollü şekilde yıkıldı.
Niksar merkezli dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde, Kümbetli Köyü Camisi'nin minaresinin hasar gördüğü tespit edildi.
Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi. Minare, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra bağlanan çelik hasat vinçle çekilerek yıkıldı.
Kaymakam Kadir Perçi, yıkım sırasında vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek "Risk oluşturan minare, kontrollü şekilde yıkılarak tehlike ortadan kaldırıldı. Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları ilçe genelinde titizlikle sürdürülüyor." dedi.
