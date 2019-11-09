Tokat’ta otomobilin çarptığı traktör devrildi: 2 yaralı

Tokat’ta otomobillin çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TokatAlmus karayolundan Gümenek istikametine seyir halinde olan G. Y (62) idaresindeki 60 ES 333 plakalı otomobilin sollama yaptığı sırada yolun solundaki köye girmek için manevra yapan İ. B. (63) idaresindeki 60 AK 944 plakalı traktöre çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisi ile yol ortasında ters dönen traktörün sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Köy Muhtarı Kenan Eroğlu (40) yaralandı. Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yaralılara 112 Acil Yardım ekipleri müdahale etti. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazada traktörün kopan ön sol tekeri ise kaza mahallinden yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu.

TOKAT 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

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