Tokat’ta iş merkezinde yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta iş merkezinde yangın

İHA

Tokat’ta iş merkezinde yangın

Tokat’ta bir iş merkezinin giriş katında çıkan yangında iki iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Caddesi üzerinde iş yerlerinin bulunduğu bir plazada yangın çıktı. Gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir pastanenin mutfak kısmından banka şubesine sıçrayan alevler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede binada bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri bankanın camlarını kırarak yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altın alınan yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Filmlere konu olacak kaçış Korona virüs hastası, perde yardımı ile yerleştirildiği yurttan kaçtı
YEREL HABERLER Filmlere konu olacak kaçış Korona virüs hastası, ...
Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, hindi satışlarını internete taşıdı
Son yorgancı çırağı mesleği yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Son yorgancı çırağı mesleği yaşatmaya çalışıyor
Tokat'ta, engellilerin adına yardım topladığını iddia eden kişilere karşı uyarı
YEREL HABERLER Tokat'ta, engellilerin adına yardım topladığını iddia ...
Belediye borçlarının yapılandırmasında son 3 gün
YEREL HABERLER Belediye borçlarının yapılandırmasında son 3 gün
Tokat'ta koronavirüs risk haritası, yeşile dönüyor
YEREL HABERLER Tokat'ta koronavirüs risk haritası, yeşile dönüyor
Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bacağı kırılan kurt tedaviye alındı
Tokat’ta tedbirler etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Tokat’ta tedbirler etkisini gösterdi
Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor
YEREL HABERLER Kuraklık yaşayan çiftçiler tarlalarını süremiyor
Belediye kendi elektriğini üreterek, kazanç sağlayacak
YEREL HABERLER Belediye kendi elektriğini üreterek, kazanç ...
Ak balıkçıl, Kelkit çayında görüntülendi
YEREL HABERLER Ak balıkçıl, Kelkit çayında görüntülendi
Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu
YEREL HABERLER Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu
29 köpek, boş arazide baygın bulundu
YEREL HABERLER 29 köpek, boş arazide baygın bulundu
Tokat’ta sera OSB kuruluyor
YEREL HABERLER Tokat’ta sera OSB kuruluyor
Tokat’ta 14 farklı ikamette hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat’ta 14 farklı ikamette hırsızlık yapan 2 kişi ...
Kısıtlamanın sabahında yangınla uyandılar
YEREL HABERLER Kısıtlamanın sabahında yangınla uyandılar
Yaşlı adamın yalnız yaşadığı ev, sobadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Yaşlı adamın yalnız yaşadığı ev, sobadan çıkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X