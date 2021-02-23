Erken doğan buzağısına üşümesin diye evinde bakıyor

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde bir çiftçi erken doğan buzağıyı soğuk hava nedeniyle evinde besliyor.

Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Melih Karakaş’a ait inek erken doğum yaptı. Havaların gece eksi 20 derecelere düşmesi nedeni ile Karakaş, buzağı üşümesin diye evine aldı. Kuzine sobanın yanında yapılan yerde yatan buzağı biberonla beslenilmeye başladı. Ayağa kalkmakta zorlanan buzağıya ilaç tedavisi uygulanıyor.

Buzağının yaklaşık bir hafta erken doğduğunu belirten Karakaş, “Buzağımız biraz erken doğduğu için rahatsızlığı var. Bir de hava şartları geceleri eksi 20 derecelerde olduğu için ahırda soğuk olduğundan üşüyordu. Bizde eve getirdik, bir haftadır evde kalıyor. Sobanın yanında biberonla besliyoruz. Evimize şenlik oldu. Gezdiriyoruz, oynatıyoruz, tarıyoruz yıkıyoruz” dedi.

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