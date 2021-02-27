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Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim

DHA

Vaka sayısı artan Tokat'ta sıkı denetim


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın dün koronavirüs vaka artışı olan iller arasında Tokat'ın da bulunduğunu açıklamasının ardından kentte tedbirler artırıldı. Polis ve jandarma, kısıtlamada dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. 
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da sırasıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı, son 1 haftada vaka artışı görülen iller sıralamasında ise 4'üncü sırada bulunan kentte tedbirler artırıldı. Hafta sonu kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri, il genelinde denetimleri sıklaştırdı. Kurulan kontrol noktasında polis ekipleri, araçları durdurarak, sürücülerinin evrak ve kimliklerini kontrol etti. Sokağa çıkabileceğine dair belgesi bulunan sürücülere izin verilirken, kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilenlere ise cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-02-27 16:42:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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